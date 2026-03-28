俳優の浜辺美波さん（25）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。犬を抱きしめる姿を披露した。

「わんこと巡る1年」

浜辺さんは、「2026年カレンダー本日発売です」と報告し、笑顔で犬を抱きしめるショットやシアー感のデザインの衣装姿など6枚の写真を投稿した。

カレンダーの今年のテーマは「わんこと巡る1年」。「みんなでずっと遊んでいて終始癒されました」といい、「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっているといいなあと」と語っていた。最後は、「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブのワンピースを着用。頭に白いヘア飾りをつけ、白い犬をハグして上目遣いで写っていた。2枚目では、髪の毛をまとめ、黒い愛犬のぽぷを抱きしめ笑顔をのぞかせていた。3枚目で、黒い服を着用。アレンジしたヘアスタイルで、愛犬をハグして優しい表情をみせていた。

この投稿には、「可愛すぎて滅」「美しい〜」「圧倒的な美貌」「最高にかわいい」「えッ...凄すぎ」といったコメントが寄せられていた。