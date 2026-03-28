27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏と片岡篤史氏がDeNA打線について言及した。この日DeNAは1番・牧秀悟、2番・佐野恵太と長打の打てる1、2番のオーダーで挑んだ。谷繁氏が「新しい打線、片岡さん、1番・牧、2番・佐野、相川監督が試していると思うんですよね？」と話をふると、片岡氏は「監督が代わって新しい攻撃型の打線、横浜スタジアムはホームランが出やすいところですから、