今夜はドバイワールドカップがある日なのですが、あれ？今夜じゃなかったっけ、ぐらいに報道されていないですよね。例年だとたくさん情報も入るのに、報道人も行っている人数が少ないでしょうし、仕方ないですね。私が担当している馬も検疫までは入って準備をしていましたが、情勢を考慮して遠征を中止した陣営もあった中、UAEダービーに出走するパイロマンサーは予定通り向かいました。ダーレーの馬なので必然だとは思います