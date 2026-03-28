禁輸で脚光を浴びる「国産生ハム」アフリカ豚熱の発生によりイタリアの生ハムに続き、スペインの生ハム「ハモン・セラーノ」も禁輸になった。欧州の二大生ハムの輸入が禁止されたことで国産が脚光を浴びている。そのひとつが、中島弘晶さんが群馬県みどり市で作っている生ハムだ。「リストランテアクアパッツア」（港区）など、各地のリストランテやオステリア、バールなどで中島さんの生ハムが贔屓にされている。なぜ多くのシェフ