「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄監督は笑みを浮かべながら引き揚げてきた。「悔しい！」。第一声で甲高く叫んで笑わせた後「でも、いいゲームでした」とすがすがしく振り返った。壮絶なシーソーゲームの末に逆転負け。３年連続の開幕戦勝利はかなわずとも、王者とがっぷり渡り合った。初回にいきなりの先制パンチを浴びせた。無死一塁から清宮幸が右越えに先制２ラン。２死後