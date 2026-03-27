◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人の田中瑛斗投手（26）が27日、開幕戦でプロ初セーブをマークした。ライデル・マルティネスと大勢が不在で迎えた26年の開幕戦。2点リードでマウンドに立ったのは田中瑛斗だった。ドラフト1位左腕・竹丸が6回79球3安打5奪三振1失点の力投。船迫、北浦が無失点でつないできたバトンだった。先頭の森下は遊ゴロに打ち取ったかに見えたが、泉口の送球を一塁・ダルベッ