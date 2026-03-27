ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。カナダ在住でもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さんは、65歳でひとり暮らしを始めました。自由な反面、孤独や単調さ、不安を感じることも。そんななかで、日常を楽しく充実して過ごすために、筆子さんが実践している5つの習慣を紹介します。※ 記事の初出は2026年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。1：体を