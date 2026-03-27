◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が今季のチーム1号となる左中間への2ランを放った。0―3の2回1死一塁から、WBCにも出場した日本ハムの開幕投手・伊藤の直球を強振。左中間のホームランテラスに飛ぶ込む1号2ランで1点差に迫った。初回の三塁守備では先頭の水谷の打球を失策。続く清宮幸が先制2ランを放ち、痛恨のミスになっていたが、バットで