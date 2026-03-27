大分市で地域の住民が育てたチューリップが見ごろを迎え、多くの人が花畑の散策に訪れていました。 【写真を見る】5万本超のチューリップが見ごろおかばる花公園大分 耕作放棄地を整備した広さおよそ4万平方メートルの「おかばる花公園」。地域の住民が管理する公園では25品種、5万5000本のチューリップが見ごろを迎え、多くの人が春の風景を楽しんでいました。 （訪れた人）「ちょっと早いかなと