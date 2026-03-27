２７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９５．４５ポイント（０．３８％）高の２４９５１．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．８４ポイント（０．７６％）高の８４５３．７７ポイントと反発した。売買代金は２６３０億８０８０万香港ドル（約５兆３６９４億円）となっている（２６日は２６１６億６２４０万香港ドル）。中国企業の業績持ち直し期待が