２７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９５．４５ポイント（０．３８％）高の２４９５１．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．８４ポイント（０．７６％）高の８４５３．７７ポイントと反発した。売買代金は２６３０億８０８０万香港ドル（約５兆３６９４億円）となっている（２６日は２６１６億６２４０万香港ドル）。

中国企業の業績持ち直し期待が相場を支える流れ。寄り付き直後に公表された１〜２月の中国工業企業利益は、前年同期比で１５．２％増加した。３カ月ぶりにプラス成長を回復した昨年１２月の５．３％増から伸びが加速している。中国政府が内需拡大に注力していることも改めて意識され、国内経済の過度な減速懸念も薄らいだ。

中東情勢の不透明感やインフレ高進の警戒感などで売り先行したものの、指数は程なくプラスに転じている。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は２６日、イラン情勢悪化で世界的にエネルギー価格が上昇していることを踏まえ、主要２０カ国（Ｇ２０）の２０２６年インフレ率について、２５年１２月時点の予測から１．２ポイント上方修正し、前年比４．０％と予測した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が１３．８％高、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が７．７％高、乳製品メーカー中国大手の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が５．３％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。蒙牛のほか、自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）と老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）がそろって８．１％、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）が５．１％、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が４．９％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。

医薬セクターも急伸。石薬や信達生物のほか、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が１３．７％高、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が１０．４％高、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が７．８％高で引けた。

中国証券セクターも物色される。申万宏源集団（６８０６／ＨＫ）が３．７％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が２．４％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が１．９％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。

半面、香港不動産セクターはさえない。新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が１．４％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）と恒隆地産（１０１／ＨＫ）がそろって１．０％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）と九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）がそろって０．９％ずつ下落した。香港の域内金利は米金融政策の影響を受けるため、米インフレ懸念で米利上げ観測が浮上したことを嫌気している。昨夜の米１０年債利回りは、昨年７月以来の高い水準を付けた。

他の個別株動向では、家電メーカー中国大手の海爾智家（６６９０／ＨＫ）が４．１％安。通期決算が４．４％増益にとどまり、期末配当の減額方針が示されたことを売り材料視している。 本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６３％高の３９１３．７２ポイントで取引を終了した。医薬が高い。消費関連、自動車、素材、不動産、ハイテク、証券、空運なども買われた。半面、発電は安い。銀行・保険も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）