雄物川高校バレーボール部の宇佐美大輔前監督が部員に体罰をしていた問題で、県教育庁が検証結果をまとめました。最大の問題点として、被害を訴える情報提供が複数回あったにも関わらず体罰の認定に至らなかったことを挙げたうえで、再発防止策も示しています。県教育庁は27日に臨時の教育委員会会議を開き、雄物川高校男子バレーボール部の宇佐美大輔前監督による体罰・暴言の検証結果を報告しました。高