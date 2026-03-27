◇ア・リーグエンゼルス3─0アストロズ（2026年3月26日ヒューストン）エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が26日（日本時間27日）、敵地でのアストロズ戦に「2番・中堅」で先発出場。7回の第4打席で今季1号となる先制アーチを放ち、チームの勝利に貢献した。両軍無得点で迎えた7回1死の第4打席、相手2番手右腕・ブルボーの2球目の直球を捉え、左翼席に豪快な先制アーチを放った。初回の第1打席では四球で出塁後