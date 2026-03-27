VRグラス「Xrostella VR1」 シャープは27日、VRグラス「Xrostella VR1」を、クラウドファンディングサービス「GRENN FUNDING」で販売開始した。プロジェクト期間は5月31日まで。配送開始は8月以降。価格は199,900円(目標金額達成割時)から。 Xrostella VR1(クロステラ ブイアールワン)は、PCまたはスマートフォンと有線接続して使用するVRグラス。 約198gの軽量ボディと、片目2,160×2,160解像