VRグラス「Xrostella VR1」

シャープは27日、VRグラス「Xrostella VR1」を、クラウドファンディングサービス「GRENN FUNDING」で販売開始した。プロジェクト期間は5月31日まで。配送開始は8月以降。価格は199,900円(目標金額達成割時)から。

Xrostella VR1(クロステラ ブイアールワン)は、PCまたはスマートフォンと有線接続して使用するVRグラス。

約198gの軽量ボディと、片目2,160×2,160解像度の高精細な映像表示が可能。長時間装着しても疲れにくく、VR空間に没頭し続けることができる。

また、着脱しやすいメガネ型のデザインを採用。日常のすき間時間にも気軽に利用でき、VR体験をより身近なものにするという。

シャープVRグラス「Xrostella VR1」支援者募集プロジェクト

(GREEN FUNDING)

クラウドファンディングの開始に合わせ、VRChat上に仮想ショールーム「SHARP Xrostella World」もオープン。市販のPC接続型VRグラスのほか、パソコンからも利用できる。

会場には、Xrostella VR1の巨大モニュメントやキービジュアル、説明パネルを展示。大画面の迫力や快適な装着感などの特徴を紹介するほか、焚火やキャンプをモチーフにした“くつろぎの空間”も用意。「心地よい環境音と柔らかな光の演出に包まれながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます」としている。

今後、SHARP Xrostella Worldでは各種イベントを順次開催。本機の開発の舞台裏や製品に込めた想いなどをテーマに、開発担当者との交流イベントも実施する予定。

仮想ショールーム「SHARP Xrostella World」