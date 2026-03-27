◇第98回選抜高校野球大会智弁学園１２―８花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）センバツ史に残る大逆転劇。アルプス席の応援合戦も“魔曲”対決で盛り上がった。序盤は花咲徳栄が魔曲「サスケ」の圧倒的な迫力で得点を重ねた。一方、智弁学園はここぞで逆転を呼び込む「ジョックロック」で対抗。最大8点差を跳ね返した。ネットでは見応え、聴き応えのある対決に「ジョックロック対サスケ対決おもしろい」「魔曲ジョック