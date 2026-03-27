2021年11月18日の結成以来、固定観念にとらわれない変幻自在な活動で、常に上の音域・領域（OCTAVE）への道（PATH）を追求してきた、OCTPATH。昨年11月結成4周年を迎えた彼らは、5周年に向けてさらなる飛躍をすべく、『Go To 5th Anniversary』プロジェクトを発足させた。【ライブ写真ギャラリー】『OCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-』3月21日（土）にKanadevia Hallで行われた『OCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-』も、同プロ