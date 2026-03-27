自転車を運転しながらイヤホンを付けていると、違反として反則金の対象になる可能性があります。違反にならないためには、イヤホンを付けていて違反となる条件を理解しておくことが重要です。 今回は、自転車走行中の外部音取り込み機能付きイヤホンが違反とみなされるのか、また自転車走行中の音楽を聴くこと、耳を覆うアイテムの使用についてご紹介します。 自転車走行中のイヤホンは外部音取り込み機能があれば違