7人組ガールズグループHANAの新曲「Bad Girl」が、きょう27日に配信を開始した。午後9時にはパフォーマンスビデオもプレミア公開される。【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー「Bad Girl」は、6日より放映されているApple『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに起用されており、CM公開と同時にSNSで「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」「CMを何回も見てしま