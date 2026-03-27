俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、29日に放送される。それに先立って、小関裕太、柏木悠（超特急）、新納慎也、中島ひろ子、高岸宏行（ティモンディ）、星乃夢奈、ベンガル、宇梶剛士が、クランクアップを迎えた。【場面写真】妹を守るため？脅