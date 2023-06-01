◇インターリーグヤンキース7―0ジャイアンツ（2026年3月25日サンフランシスコ）ヤンキースは開幕戦に快勝し、22年から5年連続の白星発進を切った。10安打で7得点。4三振を含む5打数無安打のジャッジ以外の全員が安打を放ち、アーロン・ブーン監督は「最高のスタートを切れたのは言うまでもない。プレッシャーのかかる場面で多くの好打を見せてくれた」と打線を称えた。今季新導入の自動ボールストライク判定システム