【その他の画像・動画等を元記事で観る】週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」、「ROBOT×LASERBEAM」）が4月11日（土）23時からテレ東系列にて放送開始することに決定！既に、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣とOP・EDを担当する豪華なアーティストが解禁され、さらに話題を呼んでいる本作。この度、豪華楽曲に乗せてスリル満点のスクールライフが描かれるメインPV第2