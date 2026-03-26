アニメ『キルアオ』、aespa &RIIZEの豪華楽曲に乗せて学園生活を全力疾走！メインPV第2弾 &キービジュアル第2弾解禁！

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週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」、「ROBOT×LASERBEAM」）が4月11日（土）23時からテレ東系列にて放送開始することに決定！既に、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣とOP・EDを担当する豪華なアーティストが解禁され、さらに話題を呼んでいる本作。

この度、豪華楽曲に乗せてスリル満点のスクールライフが描かれるメインPV第2弾が解禁！さらに、キービジュアル第2弾も公開された。

この度解禁となったメインPV第2弾は、裏社会の誰もが恐れる伝説の殺し屋・大狼十三（CV：三瓶由布子）が、あるミッションの最中に蜂に刺されて中学生の姿になってしまった困惑の表情からスタート。前半は先日解禁されたオープニングテーマであるaespaが歌う「ATTITUDE」に乗せて、”中学校に潜入せよ”というMISSIONのもと始まる新たなスクールライフの様子が描かれている。「子供苦手なのに…なんで中学校なんかに…」と呟きながらも思わず「勉強が楽しくてしょうがねぇんだ…！」と勉強にのめり込み机に向かう十三。そんな十三の姿に「何言っているかわからないです」と冷静に突っ込む相棒・猫田コタツ（CV：梅田修一朗）や十三を家庭科部の体験入部へ誘う家庭科部部長・白石千里（CV：種粼敦美）も映し出されている。さらに後半では、大企業令嬢・蜜岡ノレン（CV：和泉風花）による大胆な彼氏宣言をきっかけに、エンディングテーマであるRIIZEの「KILL SHOT」に乗せて次々と現れる個性豊かなキャラクターが登場。中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」に所属し、十三のいる中学校へ派遣された古波鮫シン（CV：佐久間大介）は「思ったより手強いかもね、この仕事の恋敵は」と言い放ち、十三と激しいアクションを繰り広げる。さらに、その身体能力から“スーパー中学生”と呼ばれる天童天馬(CV：大塚剛央)、業界最大手の暗殺組織「JARDIN（ハルディン）」に所属する最高ランクの暗殺者で、「誰でも」「強力に」「瞬間的に」催眠術をかけられる暗殺スキルの持ち主・竜胆カズマ（CV：千葉翔也）、そして圧倒的な身体能力を武器にゴルフを駆使して暗殺を行う竜胆エイジ（CV：中島ヨシキ）など、十三の前に立ちはだかる強敵たち。さらに、十三が涙を流し手で顔を覆う中学生らしい姿や、ノレンを担ぎ階段を飛び降りながら「たまにはキャリアの違いを見せてやろうか」と敵に銃を向ける姿も描かれ、十三の常識外れな中学生の日常と、婚約者の座をかけた激しい戦いが交差していく。裏社会より危険な中学校に足を踏み入れた十三を取り巻く新たな展開とともに、スリル満点のスクールライフを予感させ、目まぐるしく展開するドラマ、コメディ、そしてアクション要素が詰まった疾走感あふれるメインPV第2弾となっている。

併せてキービジュアル第2弾も同時解禁！左手に教科書を持ちながら、右手に銃を握って座る十三や、その隣で風に髪をなびかせながら可憐に微笑む蜜岡ノレン、壁にもたれながら不敵な表情を見せる古波鮫シン、奥で念入りに準備運動をし、闘志をみなぎらせる天童天馬、さらに学校の上からこちらを見下ろす殺し屋兄弟・竜胆カズマ＆竜胆エイジの姿が描かれた新ビジュアル。日常的な学園生活の中で繰り広げられる十三の波瀾万丈な物語を表現したギャップのあるビジュアルとなっている。

●作品情報

アニメ『キルアオ』

4月11日（土）23時からテレ東系列にて放送開始

＜ストーリー＞

伝説の殺し屋 39歳。中学生から、やり直し。

大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた! 驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだったーー元の姿に戻ることができるのか!? 十三のもとに刺客が迫る!

【キャスト】

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三（大人）：武内駿輔

原作：藤巻忠俊（集英社ジャンプコミックス刊）

コミックス 全13巻

小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」絶賛発売中！

【スタッフ】

アニメーションスーパーバイザー/シリーズ構成：鏑木ひろ

アニメーションディレクター：井出安軌

キャラクターデザイン：大導寺美穂

美術監督：権瓶岳斗

色彩設計：鈴木 志穂・堀川 佳典

撮影監督：松井 伸哉

編集：今井大介

音楽：小西遼

音響監督：はたしょう二

アニメーション制作：CUE

OPテーマ:aespa「ATTITUDE」/ ダウンロード、ストリーミングはこちら https://aespa.lnk.to/ATTDPu

EDテーマ：RIIZE「KILL SHOT」

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

関連リンク

アニメ『キルアオ』公式サイト

https://kill-blue.jp/