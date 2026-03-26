2026年3月29日は、「一粒万倍日」「寅の日」「大明日」「天一天上」が重なる、めったにない特別な開運日。金運や新たなスタートに強い追い風が吹くとされ、未来の豊かさにつながる行動を起こすのにぴったりな日です。運気が大きく動く日だからこそ、意識しておきたいポイントも。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の開運パワーをしっかり味方につけましょう。2026年3月29日に重なる4