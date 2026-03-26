りのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。大人気カップル2人の姿に会場は大歓声に包まれた。【映像】ステージでもラブラブ！“きんりのカップル”2025年配信『今日好き』の「夏休み編2025」でカップルとなったりのんときんご。以降、“きんりのカップル”としてティーンを中心に人気を博し、「東京ガール