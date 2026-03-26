最高検が公表した「検事総長談話」によって名誉を傷つけられたとして、袴田巌さん（90）が国に計550万円の損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が3月26日、静岡地裁で開かれた。袴田さんは、1966年に静岡県清水市（現：静岡市清水区）で一家4人が殺害された事件で罪に問われたが、2024年に再審無罪判決が確定している。この日、国側は「名誉毀損は成立しない」として争う姿勢を示した。袴田さん弁護団長の小川秀世弁護士は意見陳述