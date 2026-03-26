MBSテレビが26日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開き、総合編成局長・田淵伸一氏、 総合編成部長・八木航平氏が出席した「地上波は平穏な日常、平熱で過ごすなにげない今ここという接点を視聴者と結び続け、明日の元気の源たる放送を強化していく。地元の視聴者の信頼を強固なものにしていく。その起点となるアナウンサーをつくっていく」と掲げた田淵氏。「この1年、もっとも力を付けたアナウンサーの1人」と評価したのが