あのちゃんが自身のInstagramを更新し、HANA、BE:FIRSTとの集合ショットを公開した。 【写真】『週刊ナイナイミュージック』最終回ゲスト、あの、HANA、BE:FIRST、増田貴久がナインティナインを囲んでの集合ショット ■フェス形式で放送された『週刊ナイナイミュージック』最終回 ナインティナインがMCを務める音楽番組『週刊ナイナイミュージック』が、3月25日に最終回を迎えた。ラストを飾ったのは、番組初