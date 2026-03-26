『今日好き』で誕生した人気カップルのラブラブっぷりにギャル曽根が驚愕。ロケ中にも関わらず“キスの距離”でイチャつく2人に「距離近い」「ここ仲良くない？」などのコメントが飛んだ。【映像】料理中に“キスの距離”になる人気カップルABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「彼ごはん対決」と題した企画が展開。この中でみあ