グローバルスタンダードは、役目を終えた中古パチンコ台を回収・整備し、福祉施設へ無償で提供する「循環型福祉プロジェクト」を開始した。機能訓練装置を活用した運動風景同事業は、家庭やホールで不要になった遊技機を再生し、レクリエーションや機能訓練の道具として社会に還元する試み。すでに回収第1号を確保しており、再設置を希望する施設の受付を行っている。同社はパチンコ台を活用した機能訓練装置で特許(特許第6719977