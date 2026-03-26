エンゼルスとのオープン戦最終戦で登板した大谷。マウンド上では生き生きと躍動した(C)Getty Images「本当に頭一つどころじゃないくらいに抜けている」レギュラーシーズン開幕に期待感が高まる快投だった。現地時間3月24日に行われたエンゼルスとのオープン戦で、今春2度目の先発登板を果たした大谷翔平（ドジャース）は、5回途中（86球）を投げ、11奪三振という圧巻の奪三振ショーを見せた。【動画】納得のいかない表情も…空振