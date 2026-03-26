「あとはどれだけ投げるか」大谷翔平はサイ・ヤング賞を手にできる？ 米投球分析家が見た“可能性”「スキーンズも完璧だが、オオタニは別次元の怪物だ」

エンゼルスとのオープン戦最終戦で登板した大谷。マウンド上では生き生きと躍動した(C)Getty Images

「本当に頭一つどころじゃないくらいに抜けている」

レギュラーシーズン開幕に期待感が高まる快投だった。現地時間3月24日に行われたエンゼルスとのオープン戦で、今春2度目の先発登板を果たした大谷翔平（ドジャース）は、5回途中（86球）を投げ、11奪三振という圧巻の奪三振ショーを見せた。

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今春はワールド・ベースボール・クラシックの日本代表に「打者専任」で参加し、実戦登板機会からは離れていた大谷。だが、不安など微塵も感じさせなかった。

初回からエンジン全開だった。先頭のザカリー・ネトと、続くマイク・トラウトを空振り三振に斬ると、2回は無死一、二塁のピンチを招いたものの、そこから圧巻の6者連続三振。4回も無死一塁から3者連続三振をマークし、観る者に衝撃を与えた。

打っても2打数1安打で連続試合安打を「3」に伸ばすなど、約3年ぶりに迎える投打二刀流での開幕に向け、順調な大谷。そんな偉才の快投には、投球のプロフェッショナルも舌を巻く。

投球分析家として知られる“ピッチングニンジャ”ことロブ・フリードマン氏は、米スポーツ専門局『ESPN』の番組「ESPN MLB」に出演した際に、「仮に地球を守るための運命が懸かった試合で投手を選ぶなら誰？」というユニークな質問を受け、「これは難しい」と回答。メイソン・ミラー、ポール・スキーンズ、山本由伸の名を列挙した上で、「ただ、相手が宇宙人だとするならショウヘイ・オオタニだ。私は彼が人間だとは思っていない」とスタジオを笑わせた。

この4イニングで11奪三振をマークした投球について「信じられないほど素晴らしかった」と熱弁を振るったフリードマン氏は、他の選手と大谷は比較にならないという持論を展開している。

「この男（大谷）は、他のMLBスターとは別次元にいるってことを忘れてはいけない。本当に頭一つどころじゃないくらいに抜けている存在なんだ。人は『凄さ』ってものに慣れてしまったり、粗探しみたいなものをしたくなるものだけど、オオタニに関しては絶対に慣れない。今のMLBレベルで4回11奪三振なんて本当にありえない」