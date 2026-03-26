今年の桜の開花は、各地で平年よりも早いペースで進んでいます。一昨日24日(火)は山梨県の甲府から全国で初めての満開の便りが届きました。東京も開花してから今日26日(木)でちょうど1週間となり、まもなく満開を迎えようとしています。東京過去5年平均では開花から満開まで「7日」今年の東京の桜は、先週19日(木)に平年よりも5日早く開花しました。靖国神社にある桜の標本木は開花が順調に進んでいて、今朝26日(木)は5分咲きに