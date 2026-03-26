Little Glee Monsterが、4月から放送開始のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に新曲「一輪」が起用されたことを発表した。なお、「一輪」は4月12日に配信リリースとなる。さらに、新アーティスト写真も公開となった。TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。