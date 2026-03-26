俳優でグラビアアイドルの染谷有香（34）が25日、デジタル写真集『赤いアルバム裸の記憶』『赤いアルバム激情の島』を発売した。【別カット】圧巻のボディラインを披露した染谷有香2013年にグラビアデビュー。175センチと長身の圧倒的な肉体、力強いまなざしを武器に“霊長類最強のグラドル”“リアル峰不二子”の異名を持つほどの人気を博した染谷。本作は、染谷と写真家・中村昇の11年をまとめた写真集『赤いアルバム』