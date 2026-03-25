物価上昇や収入の不安定化を背景に、実家暮らしを続ける社会人は少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大分県臼杵市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳男性職