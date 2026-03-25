箱根駅伝で活躍した「シン・山の神」も門出です。岡山市出身、青山学院大学の黒田朝日選手が卒業の日を迎えました。 【写真を見る】「シン・山の神」青山学院大学の黒田朝日選手（岡山市出身）も卒業式珍しいスーツ姿で「引き続き応援よろしくお願いします」【岡山】 （記者）「卒業おめでとうございます！」（青山学院大学陸上競技部黒田朝日選手）「ありがとうございます」 スーツ姿が珍しい、黒田朝日選手で