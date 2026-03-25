箱根駅伝で活躍した「シン・山の神」も門出です。岡山市出身、青山学院大学の黒田朝日選手が卒業の日を迎えました。

【写真を見る】「シン・山の神」青山学院大学の黒田朝日選手（岡山市出身）も卒業式 珍しいスーツ姿で「引き続き応援よろしくお願いします」【岡山】

（記者）

「卒業おめでとうございます！」

（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）

「ありがとうございます」

スーツ姿が珍しい、黒田朝日選手です。

東京の青山学院大学のキャンパスで、卒業式を前に陸上競技部のメンバーと記念撮影に臨みました。

黒田選手は、今年1月の箱根駅伝5区で区間新記録を樹立。

大学4年間では学生三大駅伝で6回の区間賞など学生トップランナーとして活躍してきました。

（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）

「自分は次に見据えるところは世界かなという風に思っているので、世界で戦える力というのを身に着けて、また次のステージも頑張っていきたいと思います」

卒業後は、実業団の「GMOインターネットグループ」に所属し、マラソンで世界の舞台を目指します。

（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）

「4年間ありがとうございました。これからも頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします」