「シン・山の神」青山学院大学の黒田朝日選手（岡山市出身）も卒業式 珍しいスーツ姿で「引き続き応援よろしくお願いします」【岡山】
箱根駅伝で活躍した「シン・山の神」も門出です。岡山市出身、青山学院大学の黒田朝日選手が卒業の日を迎えました。
【写真を見る】「シン・山の神」青山学院大学の黒田朝日選手（岡山市出身）も卒業式 珍しいスーツ姿で「引き続き応援よろしくお願いします」【岡山】
（記者）
「卒業おめでとうございます！」
（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）
「ありがとうございます」
スーツ姿が珍しい、黒田朝日選手です。
東京の青山学院大学のキャンパスで、卒業式を前に陸上競技部のメンバーと記念撮影に臨みました。
黒田選手は、今年1月の箱根駅伝5区で区間新記録を樹立。
大学4年間では学生三大駅伝で6回の区間賞など学生トップランナーとして活躍してきました。
（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）
「自分は次に見据えるところは世界かなという風に思っているので、世界で戦える力というのを身に着けて、また次のステージも頑張っていきたいと思います」
卒業後は、実業団の「GMOインターネットグループ」に所属し、マラソンで世界の舞台を目指します。
（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）
「4年間ありがとうございました。これからも頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします」