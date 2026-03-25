俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が公開した、妹・紗来（18）との“アザトカワイイ”姉妹ショットが反響を呼んでいる。【映像】10kg減が話題の本田望結や妹・紗来との2ショット（複数カット）これまでもお互いのInstagramで仲むつまじい姉妹の姿を公開している望結と紗来。望結は21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱー