戸田恵梨香さんが25日までにインスタグラムを更新。主演するNetflixシリーズ「地獄に墜ちるわよ」の最新場面ショットでの“激変姿”が話題となっている。【写真】細木数子さんを演じる戸田恵梨香さんの強烈な激変ぶりが話題に戸田さんは作品内で、2021年に亡くなった占い師・細木数子さん（享年83歳）を演じる。Netflixの公式インスタグラムとともに「17歳から66歳まで細木数子の波乱の人生を描く」「女の壮絶な闘いと欲望渦巻く