戸田恵梨香さんが25日までにインスタグラムを更新。主演するNetflixシリーズ「地獄に墜ちるわよ」の最新場面ショットでの“激変姿”が話題となっている。



【写真】細木数子さんを演じる戸田恵梨香さんの強烈な激変ぶりが話題に

戸田さんは作品内で、2021年に亡くなった占い師・細木数子さん（享年83歳）を演じる。Netflixの公式インスタグラムとともに「17歳から66歳まで 細木数子の波乱の人生を描く」「女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが幕をあける」と作品を紹介しており、あわせて場面ショットが公開されている。



細木さんを演じる戸田さんは、金髪のメッシュを入れたショートヘアをオールバックでまとめ、不敵に笑みを浮かべる姿や、赤茶色の髪をアップにしたヘアセットで肘をつく姿を披露。ビジュアルに加えて顔のしわや表情などにより、年齢さえも自在に表現する戸田さんに、ネット上では驚きの声が上がっている。



SNSでは、「え！？何！？ 戸田ちゃんめちゃくちゃ迫力〜〜！」「艶っぽくてたまりません」「細木数子のクセが表現されてて鳥肌」「すごい攻めてる！」「悪人顔の恵梨香様！最高にかっこいい」「演者って凄え」「鳥肌立ちました！！」などのコメントがあった。



細木さんは、生前は作家・占術家などとして活動。著書の発行部数は1億部を超え、“占い本世界ー”として「ギネスブック」に連続掲載された。かつては多くの大ヒット番組で「視聴率の女王」と呼ばれ、六星占術の大ブームを巻き起こした。（細木さんの公式サイトより）