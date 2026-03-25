ドウシシャは、2倍速首ふりと立体送風で衣類乾燥や空気循環を時短できる「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」を2026年4月下旬より発売します。カラーはホワイトとグレージュの2色。実売価格は1万2800円（税込）。 「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」（グレージュ） 記事のポイント 従来比2倍速の首ふりと立体送風で、部屋干しの衣類乾燥や空気循環を効率化する新モデル。衣類乾燥モードや12段階風量、分解して水