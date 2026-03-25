２５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７２．２４ポイント（１．０９％）高の２５３３５．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８３．２１ポイント（０．９８％）高の８５８２．７４ポイントと続伸した。売買代金は３５０９億３２９０万香港ドル（約７兆１３０９億円）に拡大している（２４日は３０３０億７３４０万香港ドル）。中東情勢の改善期待が相場