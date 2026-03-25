静岡市が清水港に整備を目指しているものの、計画が難航している「海洋文化施設」について、25日、難波市長が「今月31日に会見を開き今後の方針を発表する」と明らかにしました。田辺前市長の“肝いり事業”として2017年にスタートした清水区の「海洋文化施設計画」。当初は2026年4月の開業を予定していたものの、建設費の高騰により事業者側が「計画の見直し」を余儀なくされたため、開業時期が見通せていません。3月末を期