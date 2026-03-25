４月２日付で東証グロース市場に新規上場予定のビタブリッドジャパンの公開価格が、仮条件（１２９０～１３７０円）の上限である１３７０円に決定した。 同社は、ベクトルの子会社でウエルネスケア関連事業を展開する。主に、機能性表示食品のサプリメント「ターミナリアファースト」を中心としたインナーケア商品と特許技術を用いた「ビタブリッドＣ」成分を含有するスキンケア商品を中心と