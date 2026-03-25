４年ぶり全面刷新のスバル新型「ステーションワゴン型SUV」スバルのニュージーランド法人は2026年2月17日、新型「アウトバック」を発表しました。アウトバックは、スバルのフラッグシップクロスオーバーSUVです。初代は1995年にデビュー。当時、日本では「レガシィグランドワゴン」の車名で展開されました。今回発表された新型は４年ぶりの全面刷新を遂げた7代目にあたります。【画像】超カッコイイ！これがスバル新型「ステー