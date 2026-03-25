４年ぶり全面刷新のスバル新型「ステーションワゴン型SUV」

スバルのニュージーランド法人は2026年2月17日、新型「アウトバック」を発表しました。

アウトバックは、スバルのフラッグシップクロスオーバーSUVです。初代は1995年にデビュー。当時、日本では「レガシィグランドワゴン」の車名で展開されました。今回発表された新型は４年ぶりの全面刷新を遂げた7代目にあたります。

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ボディサイズは4870mm×全幅1880mm×全高1715mmで、ホイールベースは2745mm。最低地上高は220mmとスズキ「ジムニー」を超える値です。これまで以上に冒険心をかきたてるSUVらしいプロポーションとし、スクエアな造形を強調することで、街中や自然の中でも埋もれない存在感を表現しました。

コックピットは12.3インチのフル液晶メーターと12.1インチセンターインフォメーションディスプレイを採用。センターディスプレイが従来の縦型から横型に変わったことも踏まえて、見た目にも大きな進化を遂げたほか、処理能力も最大2.5倍の高速化を実現しています。

Apple CarPlay／Android Autoはワイヤレスに対応。煩雑な操作が不要になり、無線アップデートでシステムを常に最新の状態に保ちます。また上級グレードには、ハーマンカードン製12スピーカープレミアムオーディオシステムを搭載し、臨場感あふれるサウンドを実現しています。

パワーユニットは、2.5リッター水平対向4気筒ガソリンまたは2.4リッター水平対向4気筒ガソリンターボに8速マニュアルモード付CVT、シンメトリカル4WDシステムを組み合わせています。

グレードは、標準仕様、「プレミアム」「ツーリング」「ウィルダネス」「ウィルダネスエイペックス」の5種類を設定します。ウィルダネス系は専用パーツを採用するワイルド仕様で、最低地上高は＋20mmの240mmを確保し、悪路走破性を高めています。

同社のゼネラルマネージャーは次のように述べています。「アウトバックは30年以上にわたりニュージーランドの人々に愛され続けており、スバル・ニュージーランドで最も売れているモデルとなっています」

価格帯は5万4990ニュージーランドドルから7万4990ニュージーランドドル（約510万円から約690万円／日本円換算は2026年3月中旬現在）。現在予約受付中で、5月より現地のスバル正規販売店での試乗が実施される予定です。