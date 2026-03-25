回転寿司チェーン「スシロー」と、文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する人気作品『文豪ストレイドッグス』が初コラボ！「春うらら、来たれスシロー」をテーマに、キャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしコラボグッズが展開されます☆ スシロー『文豪ストレイドッグス』コラボレーション 開催期間：2026年4月1日（水）〜4月19日（日）開催店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店「スシ