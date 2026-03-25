今週23日時点の全国平均の店頭レギュラーガソリン価格は1リットルあたり177円70銭と、前週と比べ13円10銭値下がりした。値下がりは6週ぶりとなる。ガソリン価格をめぐっては先週、初めてとなる190円台まで値上がりしていた。政府による補助金の支給が始まったことで、今後はさらなる値下がりが見込まれている。