新グレード設定と商品力の強化で「ライバル」を迎撃!?トヨタは2026年6月3日、「アルファード」を一部改良しました。高級ミニバンの絶対王者となって久しい同モデルのさらなる進化に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新しくなったアルファード」です！ 画像で見る（30枚以上）アルファードは2002年、「ミニバンのフラッグシップ」を目指し開発されたラージクラスの